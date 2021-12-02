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Васнецова рассказала о состоянии перед стартом спринта в Эстерсунде

Васнецова рассказала о состоянии перед стартом спринта в Эстерсунде
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Российская биатлонистка Валерия Васнецова рассказала о своём самочувствии и состоянии перед стартом спринта на втором этапе кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Шикарное настроение, отличное самочувствие, сегодня будем бороться. Как прошла пристрелка? Всё хорошо, всё отлично», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».

Старт запланирован на 15:45 мск.

Первой из россиянок в гонку отправится Ульяна Нигматуллина, получившая 27-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Кристина Резцова (29-й), Лариса Куклина (46-й), Светлана Миронова (60-й), Валерия Васнецова (86-й) и Ирина Казакевич (107-й).

Действующая обладательница «Большого хрустального глобуса», представительница Норвегии Тириль Экхофф стартует 111-й.

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