Васнецова рассказала о состоянии перед стартом спринта в Эстерсунде

Российская биатлонистка Валерия Васнецова рассказала о своём самочувствии и состоянии перед стартом спринта на втором этапе кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
«Шикарное настроение, отличное самочувствие, сегодня будем бороться. Как прошла пристрелка? Всё хорошо, всё отлично», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».
Старт запланирован на 15:45 мск.
Первой из россиянок в гонку отправится Ульяна Нигматуллина, получившая 27-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Кристина Резцова (29-й), Лариса Куклина (46-й), Светлана Миронова (60-й), Валерия Васнецова (86-й) и Ирина Казакевич (107-й).
Действующая обладательница «Большого хрустального глобуса», представительница Норвегии Тириль Экхофф стартует 111-й.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований: текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
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