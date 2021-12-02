Лариса Куклина: спринт — это вообще для меня одна из самых тяжёлых гонок

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала результат спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Допустившая один промах Куклина заняла 43-е место.



«План был начать своим темпом и, конечно, надо пытаться бороться с самой собой, чтобы был хороший последний круг. Спринт — это, наверное, вообще для меня одна из самых тяжёлых гонок. Дистанция 7,5 км — и не туда, и не сюда. Мне тяжело её бежать, а то, что 10 км и выше, — это мне даётся обычно намного проще. Очень тяжело даётся разгон. Сегодня попыталась начать быстрее для самой себя, а в итоге началась какая-то суета. Думаю, это привело к тому, что последний круг опять не смогла выдать тот, который могу», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».