Лариса Куклина: спринт — это вообще для меня одна из самых тяжёлых гонок
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Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала результат спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Допустившая один промах Куклина заняла 43-е место.
«План был начать своим темпом и, конечно, надо пытаться бороться с самой собой, чтобы был хороший последний круг. Спринт — это, наверное, вообще для меня одна из самых тяжёлых гонок. Дистанция 7,5 км — и не туда, и не сюда. Мне тяжело её бежать, а то, что 10 км и выше, — это мне даётся обычно намного проще. Очень тяжело даётся разгон. Сегодня попыталась начать быстрее для самой себя, а в итоге началась какая-то суета. Думаю, это привело к тому, что последний круг опять не смогла выдать тот, который могу», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».
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