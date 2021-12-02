Васнецова: Шашилов не суров, он всегда за спортсменов

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала результат спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Допустившая два промаха Васнецова заняла 63-е место.
«Разговоров про эстафету сейчас нет. Мы с Шашиловым не обсуждали, что нужно сделать, чтобы быть в четвёрке. Но я думаю, что отберут по спортивному принципу — кто выше, тот побежит. Мне кажется, меня в четвёрке не будет.
Сегодня надо было просто работать хорошо и быстро на рубеже, с чем я не справилась. Индивидуальная гонка — это не совсем моё, а спринт я люблю. Моя самая нелюбимая гонка — индивидуальная, а всё остальное мне нравится.
Шашилова пока не видела после гонки. Он не суров, он всегда за спортсменов. Мы в очень хороших отношениях. Ругаться он точно не будет», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».
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