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«Это сумасшедший результат». Хаузер — о победе в спринте на этапе КМ в Эстерсунде

«Это сумасшедший результат». Хаузер — о победе в спринте на этапе КМ в Эстерсунде
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Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер прокомментировала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсменка не допустила ни единого промаха.

«Даже не знаю, как описать эмоции. Это сумасшедший результат — победа в спринтерской гонке с двумя нулями на огневых рубежах и хорошей скоростью. У меня были хорошие ощущения, подходила к гонке с неплохими результатами, но не рассчитывала на победу в спринте.

Не знаю, как на меня повлияет жёлтая майка. Может, сил прибавит или, наоборот, занервничаю. Я к этому не привыкла. У меня просто нет слов», — сказал Хаузер после гонки.

Второй к финишу пришла шведка Эльвира Эберг, которая с двумя промахами отстала от Хаузер на 12,5 секунды. Замкнула тройку белоруска Анна Сола, допустившая один промах и отставшая ещё на 1,9 секунды. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, с одним промахом занявшая 20-е место.

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