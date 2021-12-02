Латыпов: мой первый ноль на Кубке мира в спринте, наконец-то справился со стрельбой

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в спринте на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Латыпов точно стрелял и после финиша 78 биатлонистов занимает четвёртое место.

«Гонкой доволен, удалось наконец-то справиться со стрельбой. Мой первый ноль на Кубке мира в спринте. В эстафетах-то до этого было такое. Очень этому рад, но сегодня было тяжёлое состояние, по функциональной части не получалось себя раскрутить и добавлять. Сколько смог, выжал из себя. Но понимаю, что пока не могу преодолеть ту планку, куда должен зайти.



Не получается выложиться на сто процентов. Пока есть ограничитель. Плюс сегодня холодно, мышцы чувствуют себя не так комфортно, какие-то они дубовые немножко. И само по себе самочувствие такое, что хочется, а не получается. Думаю, это пока первые этапы, нужно разгоняться, и с каждой гонкой будет легче, скорость будет выше.



Тактика на последнем круге? Я в начале круга никогда не кидаюсь, стараюсь лучше проходить концовочку. Но мне сказали, что проигрываю пять секунд, и я понял, что нужно попытаться всё сделать в начале круга, а дальше терпеть. Кинулся, но на середине круга было то же отставание. Потом мне не хватило сил, подъём много сил забрал, и я проиграл на этой части.



Смотрю, как другие соперники бегут. Верю и надеюсь, что будет медаль. Но в любом случае гонкой доволен. Всем спасибо, всем привет», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».