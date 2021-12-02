Даниил Серохвостов: неудавшаяся гонка, было и было. Промахи — моя вина

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал своё выступление в спринте на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Серохвостов допустил четыре промаха и не попал в число 60 участников гонки преследования.

«Как отнесусь к результату? Да никак. Неудавшаяся гонка, было и было. Промахи — моя вина. Сегодня очень холодно на улице, и я не предусмотрел такой холод, побежал в тонких перчатках. Больше не буду бегать в тонких перчатках, потому что пришёл на первый рубеж, а пальцы околевшие, не чувствовал курок. К стойке уже согрелся, пальцы тоже согрелись.



По поводу участия в эстафете — не знаю. Я готов бежать, но тут уже как тренеры решат. Эстафету побегу в тёплых перчатках», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».