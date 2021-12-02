Самуэльссон: потрясающее достижение, и я очень горжусь этим
Поделиться
Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Самуэльссон допустил один промах на двух огневых рубежах, но опередил чисто стрелявшего россиянина Эдуарда Латыпова, оставшегося за чертой призёров, на 26,1 секунды.
«Как удалось победить с промахом? У меня нет слов. Потрясающее достижение, и я очень горжусь этим. Знал, что промах в такой плотной гонке — это серьёзно, но один промах не лишал меня надежды. Конечно, добиться такого успеха здорово.
Что касается жёлтого биба, то это можно назвать мечтой, воплотившейся в реальность. Не ожидал, что будет такое начало сезона, и очень рад», — сказал Самуэльссон после гонки.
Комментарии
- 2 декабря 2021
-
21:30
-
21:09
-
20:49
-
20:29
-
20:27
-
20:22
-
20:12
-
20:09
-
19:53
-
19:37
-
19:30
-
19:25
-
19:04
-
18:36
-
18:32
-
18:13
-
18:13
-
17:53
-
17:49
-
17:45
-
17:42
-
17:40
-
17:37
-
17:36
-
17:30
-
17:29
-
17:24
-
17:22
-
17:13
-
16:57
-
16:26
-
15:45
-
15:43
-
15:41
-
15:00
Партнерский контент