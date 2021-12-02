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Самуэльссон: потрясающее достижение, и я очень горжусь этим

Самуэльссон: потрясающее достижение, и я очень горжусь этим
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Самуэльссон допустил один промах на двух огневых рубежах, но опередил чисто стрелявшего россиянина Эдуарда Латыпова, оставшегося за чертой призёров, на 26,1 секунды.

«Как удалось победить с промахом? У меня нет слов. Потрясающее достижение, и я очень горжусь этим. Знал, что промах в такой плотной гонке — это серьёзно, но один промах не лишал меня надежды. Конечно, добиться такого успеха здорово.

Что касается жёлтого биба, то это можно назвать мечтой, воплотившейся в реальность. Не ожидал, что будет такое начало сезона, и очень рад», — сказал Самуэльссон после гонки.

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