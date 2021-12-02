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Себастиан Самуэльссон заявил, что ему подходит прозвище Гульд-Себбе

Себастиан Самуэльссон заявил, что ему подходит прозвище Гульд-Себбе
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, возглавивший общий зачёт Кубка мира после трёх гонок, отреагировал на слова трёхкратного обладателя «Большого хрустального глобуса» норвежца Йоханнеса Бё.

Бё-младший заявил, что Самуэльссон никогда не избавится от клейма Сильвер-Себбе (Серебряный Себастиан). При этом швед выиграл обе спринтерские гонки на домашних этапах Кубка мира, у Йоханнеса пока нет ни одной победы.

«У меня появился золотой кран (от производителя сантехники, с которым он сотрудничает. — Прим. «Чемпионата»). Норвежцы пытались настоять на том, что мне нужен серебряный, но я сказал: «Сейчас в моде золото». Новое прозвище — Гульд-Себбе? Да, точно. Теперь Гульд-Себбе», — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.

Фото можно посмотреть на странце Себастиана Самуэльссона в «Инстаграме».

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