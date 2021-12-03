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Стрельцов и Дербушева не выступят на втором этапе Кубка IBU

Стрельцов и Дербушева не выступят на втором этапе Кубка IBU
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Российские биатлонисты Кирилл Стрельцов и Тамара Дербушева, включённые в состав команды на второй этап Кубка IBU, который пройдёт в Шушене (Норвегия), не смогут принять участия в соревнованиях, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Дербушева ранее переболела коронавирусом. Карантин биатлонистки закончится только в субботу в 14:05 по местному времени. Что касается Стрельцова, то он до сих пор простужен.

1 декабря в Шушене проходили суперспринты. Помимо Стрельцова, с гонки снялся и Матвей Елисеев, который начинал сезон в основной сборной России.

В соревнованиях женщин российская биатлонистка Анастасия Шевченко делит лидерство в общем зачёте Кубка IBU с немкой Франциской Хильдебранд. У обеих спортсменок по 146 баллов, однако в следующей гонке на этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия) в жёлтой майке лидера выступит Хильдебранд, так как она имеет в своём активе победу. В топ-10 также входит россиянка Евгения Буртасова.

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