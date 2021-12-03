Расписание трансляций 2-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 в Эстерсунде

В Эстерсунде (Швеция) стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание трансляций.



Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Эстерсунд, Швеция. Расписание трансляций

4 декабря

15:00 — гонка преследования, женщины («Матч ТВ», «Матч! Арена», Eurosport).

17:10 — эстафета, мужчины («Матч ТВ», Eurosport).



5 декабря

14:35 — эстафета, женщины («Матч ТВ», Eurosport).

17:15 — гонка преследования, мужчины («Матч ТВ», Eurosport).



В состав мужской сборной России на второй этап Кубка мира вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын.



В заявку женской команды включены Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.