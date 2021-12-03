Антон Бабиков: в Швеции отморозил руки и кричал на всю раздевалку

Российский биатлонист Антон Бабиков поделился впечатлениями от выступления в сильный мороз.
«Я сам не очень хорошо переношу мороз. Конечно, приходится всё равно стартовать, но у нас сильный контакт с винтовкой, бьёт по рукам в мороз. Если наденешь очень тёплые варежки, то не сможешь чувствовать спусковой крючок. Там 500 г натяжение всего лишь.
Чаще всего страдаю после финиша, когда отмораживаю руки. Это очень больно. Но не знаю, как от этого избавиться. Ужасно больно, когда пальцы отогреваются. В Швеции отморозил руки на втором спринте, и я просто кричал на всю раздевалку. Ты ничего не можешь сделать, ты знаешь, что это продлится пять минут, а потом всё отпустит, всё будет хорошо. Но в эти пять минут кажется, что нервная система просто разорвётся. Это действительно больно. Если кто-то знает, как помочь рукам и сохранить их мелкую моторику, дайте знать», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».
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