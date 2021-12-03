Майгуров рассказал, какой результат биатлонистов на ОИ-2022 можно будет считать успешным

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о медальных задачах, которые будут ставиться перед российскими биатлонистами на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). По словам главы организации, россияне будут ориентироваться на две медали.
«Минимальный успех — две медали, одна должна быть золотой. В любой гонке. Личная медаль, конечно, ценнее, но эстафетная тоже показывает, насколько сейчас команда сильна. Олимпиада — это турнир сюрпризов, где никогда невозможно прогнозировать, кто именно выиграет медали.
Ротация в команде продолжится в течение декабря, и уже после нового года костяк команды на 90% будет сформирован, буквально один-два спортсмена дополнительно могут просматриваться как кандидаты в сборную на Игры. Мы не сбрасываем со счетов текущие гонки Кубка мира, потому что у нас есть шанс в мужской команде заработать ещё одну квоту на Олимпиаду, если мы после этапа в Рупольдинге переместимся с четвёртого места на третье, для этого нам нужно обогнать команду Германии», — цитирует Майгурова ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».
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