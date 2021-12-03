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Каминский назвал состав мужской сборной России на эстафету в Эстерсунде

Каминский назвал состав мужской сборной России на эстафету в Эстерсунде
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал состав мужской национальной команды на эстафету, которая пройдёт в рамках второго этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

За сборную России выступят Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Мужская эстафета состоится завтра, 4 декабря, в 17:10 мск.

Напомним, вчера, 2 декабря, в Эстерсунде прошла спринтерская мужская гонка. Победителем стал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон. Вторым финишировал француз Эмильен Жаклен. Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Франции Кентен Фийон Майе. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов. Он финишировал на четвёртом месте. Александр Логинов стал 13-м. Халили стал 33-м в итоговом протоколе, а Серохвостов занял 73-ю позицию.

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