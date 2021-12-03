Каминский объяснил выбор состава на мужскую эстафету в Эстерсунде

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский объяснил выбор состава на мужскую эстафету на этап Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Мы рассматривали на эстафету все кандидатуры, в том числе новоприбывших Томшина и Поварницына. И всё же заранее держали в голове Серохвостова, хотели попробовать его на втором этапе, который «освободился» с отъездом Елисеева на Кубок IBU. И хоть Даниил вчера и дал нам повод его заменить, решили этого не делать. На тренировке он выглядел хорошо. Надеюсь, завтра Серохвостов оправдает доверие», – приводит слова Каминского пресс-служба Союза биатлонистов России.

Напомним, ранее сегодня, 3 декабря, старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал состав мужской национальной команды на эстафету, которая пройдёт в рамках второго этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Мужская эстафета состоится завтра, 4 декабря, в 17:10 мск.