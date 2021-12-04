Кубок мира по биатлону, зачёт эстафет, мужчины: Россия начинает с третьего места

В эстафетном зачёте мужские сборные расположились в соответствии с местами, занятыми в первой командной гонке сезона.

Напомним, эстафету выиграли норвежские биатлонисты, вторыми были французы, третьими россияне. Перед заключительным огневым рубежом Эдуард Латыпов шёл вторым и сохранял шансы на золото. Но стрельба у финишёра национальной команды не задалась. Однако, несмотря на штрафной круг, Россия впервые в сезоне поднялась на подиум.

Следующую эстафетную гонку биатлонисты побегут уже через неделю, 12 декабря, на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт эстафет

1. Норвегия – 60.

2. Франция – 54.

3. Россия – 48.

4. Германия – 43.

5. Украина – 40.

6. Беларусь – 38.

7. Швеция – 36.

8. Италия – 34.

9. Швейцария – 32.

10. Румыния – 31.