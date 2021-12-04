Кубок мира по биатлону, зачёт эстафет, мужчины: Россия начинает с третьего места

В эстафетном зачёте мужские сборные расположились в соответствии с местами, занятыми в первой командной гонке сезона.
Напомним, эстафету выиграли норвежские биатлонисты, вторыми были французы, третьими россияне. Перед заключительным огневым рубежом Эдуард Латыпов шёл вторым и сохранял шансы на золото. Но стрельба у финишёра национальной команды не задалась. Однако, несмотря на штрафной круг, Россия впервые в сезоне поднялась на подиум.
Следующую эстафетную гонку биатлонисты побегут уже через неделю, 12 декабря, на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт эстафет
1. Норвегия – 60.
2. Франция – 54.
3. Россия – 48.
4. Германия – 43.
5. Украина – 40.
6. Беларусь – 38.
7. Швеция – 36.
8. Италия – 34.
9. Швейцария – 32.
10. Румыния – 31.
- 4 декабря 2021
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