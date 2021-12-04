Дарья Домрачева ответила на критику из-за её реакции на ситуацию в Беларуси

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева высказалась о ситуации в Беларуси, где в последний раз была в конце октября.

«На сердце неспокойно, переживаю как любой нормальный человек. Хочется, чтобы страна процветала и развивалась, жила мирной жизнью. Любое государство в своей истории проходит через сложные времена. Верю, что Беларусь это преодолеет и всё у моей страны и моего народа сложится хорошо», — приводит слова Домрачевой сайт «Матч ТВ».

Также Домрачева ответила, задевают ли её комментарии о том, что она не делится своей оценкой происходящего.

«Если ориентироваться на возгласы и комментарии в сети, не знаю, как вообще жить на свете. Не считаю ориентиром чужое мнение, стараюсь руководствоваться собственными мыслями и ощущениями. Критикуют? У всех есть право. Как и на выбор отношения к критике», — сказала Дарья.