Как наши биатлонисты выступят в первой мужской эстафете сезона?
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Вчера, 3 декабря, старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал состав мужской национальной команды на эстафету, которая пройдёт в рамках второго этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
За сборную России выступят биатлонисты Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Предлагаем пройти опрос на тему: «Как наши биатлонисты выступят в первой мужской эстафете сезона?»
Напомним, мужская эстафета состоится сегодня, 4 декабря, в 17:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки. Перед этим в 15:00 в рамках этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде состоится женская гонка преследования. Старт запланирован на 15:00 по московскому времени.
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