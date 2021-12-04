Анастасия Шевченко стала второй в масс-старте-60 на этапе Кубка IBU в Шушене
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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко заняла второе место в масс-старте-60 на этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия). Победу одержала норвежка Рагнхильд Фемстейневик. Тройку призёров замкнула представительница Франции Пола Боте.
Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Шушен, Норвегия
Масс-старт-60. Женщины
1. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) — 40.21,2 (1).
2. Анастасия Шевченко (Россия) — +10,6 (1).
3. Пола Боте (Франция) — +22,4 (1).
4. Екатерина Носкова (Россия) — +28,0 (3)...
15. Наталья Гербулова (Россия) — +2.07,9 (4)...
17. Анастасия Гореева (Россия) — 2.11,3 (5).
Ранее в мужской гонке победу одержал российский биатлонист Антон Бабиков. Вчера, 3 декабря, Анастасия Шевченко выиграла спринт в Шушене.
Биатлон. Кубок IBU-2021-2022. Этап 2, Шушен, Норвегия
Женщины. Масс-старт-60 12,5 км
04 декабря 2021, суббота. 15:30 МСК
Окончено
1
Рагнхильд Фемстейневик
Норвегия
40:21.2
2
Анастасия Шевченко
Россия
+10.6
3
Пола Боте
Франция
+22.4
Новость по темеАнтон Бабиков выиграл масс-старт-60 на этапе Кубка IBU в Шушене
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