Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Анастасия Шевченко стала второй в масс-старте-60 на этапе Кубка IBU в Шушене

Анастасия Шевченко стала второй в масс-старте-60 на этапе Кубка IBU в Шушене
Комментарии

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко заняла второе место в масс-старте-60 на этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия). Победу одержала норвежка Рагнхильд Фемстейневик. Тройку призёров замкнула представительница Франции Пола Боте.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Шушен, Норвегия
Масс-старт-60. Женщины
1. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) — 40.21,2 (1).
2. Анастасия Шевченко (Россия) — +10,6 (1).
3. Пола Боте (Франция) — +22,4 (1).
4. Екатерина Носкова (Россия) — +28,0 (3)...
15. Наталья Гербулова (Россия) — +2.07,9 (4)...
17. Анастасия Гореева (Россия) — 2.11,3 (5).

Ранее в мужской гонке победу одержал российский биатлонист Антон Бабиков. Вчера, 3 декабря, Анастасия Шевченко выиграла спринт в Шушене.

Биатлон. Кубок IBU-2021-2022. Этап 2, Шушен, Норвегия
Женщины. Масс-старт-60 12,5 км
04 декабря 2021, суббота. 15:30 МСК
Окончено
1
Рагнхильд Фемстейневик
Норвегия
40:21.2
2
Анастасия Шевченко
Россия
+10.6
3
Пола Боте
Франция
+22.4
Новость по теме
Антон Бабиков выиграл масс-старт-60 на этапе Кубка IBU в Шушене
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021