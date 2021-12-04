Васильев: перспектив у девушек не видно. Шашилов всех научил стрелять, только стрельбы нет

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результаты женской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд. Лучшая из россиянок, Ульяна Нигматуллина, стала 17-й.

«Ничего нового не происходит. Шашилов всех научил стрелять, по его словам, но стрельбы нет. Удивительно. Всё это обескураживает. По Мироновой всё понятно — ей всегда тяжело стрелялось. Мне интересно, откуда у Шашилова оптимизм, если девчонки и не бегут, и не стреляют. Главная проблема, что перспектив не видно.



Нельзя опускать руки ни в коем случае. Стараться делать акцент на эстафету на Олимпиаде. Там есть шанс доехать до подиума. А в индивидуальных гонках у нас будут очень призрачные шансы. Только если случится чудо», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.