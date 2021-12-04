Анастасия Шевченко лидирует в общем зачёте Кубка IBU

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко, занявшая второе место в масс-старте-60 в Шушене (Норвегия), занимает первое место в общем зачёте Кубка IBU. В топ-10 также входит россиянка Евгения Буртасова.



Биатлон. Кубок IBU. Женщины. Общий зачёт

1. Анастасия Шевченко (Россия) – 260.

2. Каролин Эрдаль (Норвегия) — 226.

3. Пола Боте (Франция) — 222.

4. Франциска Хильдебранд (Германия) — 216.

5. Лу Жанмонно (Франция) — 195...

10. Евгения Буртасова (Россия) – 154...

13. Наталья Гербулова (Россия) – 124...

15. Екатерина Носкова (Россия) – 113...

24. Анастасия Гореева (Россия) – 86...

50. Тамара Дербушева (Россия) — 23.

Победительницей масс-старта-60 в Шушене стала норвежка Рагнхильд Фемстейневик. Тройку призёров замкнула представительница Франции Пола Боте.