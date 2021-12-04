Анастасия Шевченко лидирует в общем зачёте Кубка IBU
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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко, занявшая второе место в масс-старте-60 в Шушене (Норвегия), занимает первое место в общем зачёте Кубка IBU. В топ-10 также входит россиянка Евгения Буртасова.
Биатлон. Кубок IBU. Женщины. Общий зачёт
1. Анастасия Шевченко (Россия) – 260.
2. Каролин Эрдаль (Норвегия) — 226.
3. Пола Боте (Франция) — 222.
4. Франциска Хильдебранд (Германия) — 216.
5. Лу Жанмонно (Франция) — 195...
10. Евгения Буртасова (Россия) – 154...
13. Наталья Гербулова (Россия) – 124...
15. Екатерина Носкова (Россия) – 113...
24. Анастасия Гореева (Россия) – 86...
50. Тамара Дербушева (Россия) — 23.
Победительницей масс-старта-60 в Шушене стала норвежка Рагнхильд Фемстейневик. Тройку призёров замкнула представительница Франции Пола Боте.
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