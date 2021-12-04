Юрий Каминский: такой стрельбы на «стойке» я не ожидал

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский подвёл итоги мужской эстафеты на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзовые медали. Это первый пьедестал сборной России в сезоне-2021/2022.



«С точки зрения результата я рад, конечно. Медаль — это хорошо. С точки зрения реализации возможностей — всё не совсем хорошо.



Такой стрельбы на «стойке» я не ожидал. В последнее время у нас были проблемы на «лёжке», а сегодня «стойка». Это психология. Но мы сегодня были хороши ходом, сегодня мы никому ходом не проигрывали. Наверное, скорость сказалась на стрельбе. Где-то не хватило уверенности. Но разберёмся, постараемся вернуть «стойку».



У Латыпова нет опыта борьбы за золото. Раньше мы то догоняли, то отбивались, чтобы сохранить серебро или бронзу. Наверное, не хватило уверенности в себе немножко.



Сегодня, конечно, буду с команды спрашивать. Когда есть потенциал, надо его реализовывать», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».