Юрий Каминский: такой стрельбы на «стойке» я не ожидал

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский подвёл итоги мужской эстафеты на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзовые медали. Это первый пьедестал сборной России в сезоне-2021/2022.
«С точки зрения результата я рад, конечно. Медаль — это хорошо. С точки зрения реализации возможностей — всё не совсем хорошо.
Такой стрельбы на «стойке» я не ожидал. В последнее время у нас были проблемы на «лёжке», а сегодня «стойка». Это психология. Но мы сегодня были хороши ходом, сегодня мы никому ходом не проигрывали. Наверное, скорость сказалась на стрельбе. Где-то не хватило уверенности. Но разберёмся, постараемся вернуть «стойку».
У Латыпова нет опыта борьбы за золото. Раньше мы то догоняли, то отбивались, чтобы сохранить серебро или бронзу. Наверное, не хватило уверенности в себе немножко.
Сегодня, конечно, буду с команды спрашивать. Когда есть потенциал, надо его реализовывать», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».
- 4 декабря 2021
-
19:26
-
19:20
-
19:17
-
19:07
-
18:54
-
18:52
-
18:45
-
18:39
-
18:26
-
18:21
-
17:57
-
17:18
-
16:37
-
16:31
-
16:23
-
16:16
-
16:11
-
16:03
-
16:02
-
15:53
-
15:52
-
15:35
-
14:39
-
14:18
-
14:10
-
14:08
-
14:00
-
13:12
-
13:00
-
12:27
-
12:00
-
11:36
-
11:13
-
11:00
-
10:49