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Российским биатлонистам вручают медали на церемонии награждения в Эстерсунде. Видео

Российским биатлонистам вручают медали на церемонии награждения в Эстерсунде. Видео
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В Эстерсунде (Швеция) на втором этапе Кубка мира состоялась церемония награждения по итогам мужской эстафеты. Медали были вручены биатлонистам из Норвегии, Франции и России.

Права на видео принадлежат IBU. Видео можно посмотреть в «твиттере» IBU.

Победу одержала сборная Норвегии. Вторыми стали французы. Третье место заняла команда России.

На первом этапе Карим Халили использовал все три дополнительных патрона на «стойке» и передал эстафету четвёртым. Дебютант Кубка мира Даниил Серохвостов на втором этапе дважды ошибся на «стойке», но ходом на последнем круге вывел Россию на третье место. На третьем этапе Александр Логинов стрелял точно и вывел Россию на второе место. Финишёр Эдуард Латыпов зашёл на круг после «стойки», но сохранил медаль для России.

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