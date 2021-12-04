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Эдуард Латыпов: не стал бы называть себя балдой за вторую стрельбу

Эдуард Латыпов: не стал бы называть себя балдой за вторую стрельбу
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Финишёр сборной России по биатлону Эдуард Латыпов рассказал, как ему удалось не упустить медаль в эстафете, несмотря на штрафной круг.

«Не было паники, когда понял, что у меня штрафной круг. Стало ясно, что всё нужно делать максимально быстро, потому что время упущено. Провёл на рубеже достаточное время, началось восстановление, не справился на падающем пульсе. Особого волнения не было, не могу сказать, что прямо трясло.

Назвал бы себя балдой за вторую стрельбу? Не стал бы. Понятно, что ошибся, недоволен собой. Сделал работу, а она, выходит, не совсем качественной была, не справился с планом, который для себя наметил.

Скорость неплохая, но состояние почему-то неидеальное. Тяжёлые дни идут, не знаю, с чем это связано, надо разбираться. Это не из-за высоты. Просто физическое состояние некомфортное в последних гонках. Плохим его не назвал бы, оно рабочее, но какое-то загруженное. Когда отпустит, будет намного лучше», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

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