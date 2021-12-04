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Стала известна расстановка российских биатлонисток по этапам эстафеты в Эстерсунде

Стала известна расстановка российских биатлонисток по этапам эстафеты в Эстерсунде
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Стала известна расстановка по этапам биатлонисток сборной России на эстафету в рамках второго этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде. Стартовать будет Кристина Резцова, на втором этапе побежит Лариса Куклина, которая передаст эстафету Светлане Мироновой, а финишировать будет Ульяна Нигматуллина.

Женская эстафета стартует завтра, 5 декабря, в 14:35 по московскому времени.

В состоявшейся сегодня гонке преследования лучшей из россиянок стала Нигматуллина, с одним промахом показавшая 17-й результат. Миронова с четырьмя промахами финишировала 24-й. Резцова зашла на пять штрафных кругов и стала 31-й. Куклина, также с пятью промахами, заняла 36-е место.

Напомним, в мужской эстафете россияне завоевали бронзу – первую медаль в сезоне.

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