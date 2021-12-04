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Анфиса Резцова — о дочери: Кристинка как мама в своё время — бегала быстро, стреляла плохо

Анфиса Резцова — о дочери: Кристинка как мама в своё время — бегала быстро, стреляла плохо
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказала мнение о выступлении своей дочери Кристины в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

Кристина Резцова заняла 31-е место в пасьюте, допустив пять промахов. Завтра, 5 декабря, она побежит на первом этапе в составе сборной России.

«Кристинка прям как мама в своё время — бегала быстро, а стреляла плохо. Думаю, что такая функциональная готовность у неё продлится до Олимпиады, если тренеры будут грамотно всё делать. Конечно, жду в Пекине ещё большего прорыва от неё, время ещё есть. По стрельбе трудно мне судить, что не получается. Может быть, что-то с винтовкой у неё. Надеюсь, что на Олимпиаде она справится со стрельбой», — приводит слова Анфисы Резцовой «РИА Новости».

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