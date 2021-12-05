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Васильев — об эстафете: надо так натренировать, чтобы девушки потеряли сильные качества

Васильев — об эстафете: надо так натренировать, чтобы девушки потеряли сильные качества
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги женской эстафеты на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), где россиянки заняли восьмое место.

«Опять печаль. Девчонок жалко больше всего в этой ситуации. Они много пахали, делали всё, что им давали. А по итогу пострадали больше всех.

Резцова не тренировалась с Шашиловым, отсюда соответствующий результат. Впечатление такое, что они бегут без резерва и дополнительных ресурсов. Был бы рад ошибиться. Не впечатляет скорость — очень много проигрываем. Ещё и не стреляют. Это всё очень печально.

Куклина перестала стрелять — удивительно, а Миронова перестала бежать. Стали пропадать их самые сильные стороны. Это же надо умудриться так натренировать, чтобы природные качества девушек начали пропадать», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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