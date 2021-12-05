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Ульяна Нигматуллина: думаю, по мне всё понятно. Накопилась усталость с прошлых стартов

Ульяна Нигматуллина: думаю, по мне всё понятно. Накопилась усталость с прошлых стартов
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Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина прокомментировала результаты эстафеты на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Ульяна выступила на четвёртом этапе, допустив 3 промаха, команда России заняла восьмое место.

«Мне сегодня тяжело уже физически. Наверное, накопилась усталость с прошлых стартов. Я просто не выдерживала уже на пристрелке: потратила целую пачку, чтобы пристреляться. Что-то не пошло с самого начала.
Я не принимала участия в распределении по этапам. Думаю, что по мне всё понятно, тренеры видят моё физическое состояние.

Я хотела рискнуть на стрельбе, но у меня это не получилось. Пыталась догнать на дистанции, но тоже не вышло. К результату надо относиться спокойно. Это просто плохой этап», — сказала Нигматуллина в эфире «Матч ТВ».

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