Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Драчёв раскритиковал российских биатлонисток после провальной эстафеты

Драчёв раскритиковал российских биатлонисток после провальной эстафеты
Комментарии

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв подвёл итоги выступления россиянок в женской эстафете на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина заняли восьмое место.

«Проигрыш по всем статьям. Кроме Кристины Резцовой, никто не справился со своим рубежом. Проигрыш как в спринтах, так и в пасьютах, по ходу дистанции, проигрыш на рубеже по времени, в качестве стрельбы. Три минуты за три этапа — вот вам результат. Колоссальный проигрыш. Выводы делать сложно, какая работа была проведена, то они и показывают. Никто не понимает и не знает, что происходит», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Новость по теме
Шашилов — об эстафете: с Куклиной сейчас разговаривал, она ничего не понимает
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021