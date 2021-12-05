Драчёв раскритиковал российских биатлонисток после провальной эстафеты
Поделиться
Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв подвёл итоги выступления россиянок в женской эстафете на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина заняли восьмое место.
«Проигрыш по всем статьям. Кроме Кристины Резцовой, никто не справился со своим рубежом. Проигрыш как в спринтах, так и в пасьютах, по ходу дистанции, проигрыш на рубеже по времени, в качестве стрельбы. Три минуты за три этапа — вот вам результат. Колоссальный проигрыш. Выводы делать сложно, какая работа была проведена, то они и показывают. Никто не понимает и не знает, что происходит», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Комментарии
- 5 декабря 2021
-
18:12
-
18:10
-
18:04
-
17:47
-
17:36
-
17:31
-
16:56
-
16:47
-
16:37
-
16:19
-
16:14
-
16:13
-
16:10
-
16:08
-
16:00
-
15:50
-
15:42
-
15:36
-
15:00
-
12:43
-
11:50
-
11:36
-
11:30
-
10:19
-
10:00
-
09:46
-
00:28
-
00:17
- 4 декабря 2021
-
23:26
-
23:11
-
22:19
-
21:29
-
21:28
-
21:10
-
20:49
Партнерский контент