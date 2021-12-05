Драчёв раскритиковал российских биатлонисток после провальной эстафеты

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв подвёл итоги выступления россиянок в женской эстафете на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина заняли восьмое место.

«Проигрыш по всем статьям. Кроме Кристины Резцовой, никто не справился со своим рубежом. Проигрыш как в спринтах, так и в пасьютах, по ходу дистанции, проигрыш на рубеже по времени, в качестве стрельбы. Три минуты за три этапа — вот вам результат. Колоссальный проигрыш. Выводы делать сложно, какая работа была проведена, то они и показывают. Никто не понимает и не знает, что происходит», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.