Максим Максимов оценил стрельбу российских биатлонистов в пасьюте на этапе КМ в Эстерсунде

Тренер мужской сборной России по стрельбе Максим Максимов подвёл результаты гонки преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов – 11-й с тремя промахами.



«У Карима Халили почему-то вся поправка ушла вниз. Александр Логинов первую «стойку» провёл не очень хорошо, Эдуард Латыпов тоже. У Василия Томшина случился казус — у него не взвелась установка в то время, как он занял коврик. Из его финального результата вышли 35 или 36 секунд. Что имеем, то имеем.

С «лёжкой» Эдаурд сегодня справился, со «стойкой» будем сегодня снова разговаривать, узнавать. Возможно, он принял тактику стрельбы на результат. Стрельба стоя была достаточно долгой. Последний рубеж — обидный последний выстрел. Было бы веселее, если бы он сработал на ноль.

Почему тянет последний выстрел? Тут нет природы затягивания выстрела, есть природа точной работы. Эдуард работает на ноль. Работает он в таком режиме, в котором может стрелять ноль. Понимаете, всем нравится ритмичная стрельба, но она подразумевает хорошее самочувствие. Возможно, была усталость. Есть утомление и потеря концентрации. Палить в ритм и просто получать промахи — не про него. Он работает осознанно на результат, поэтому иногда у него стрельба немного затянута. Как правило, он стрелял достаточно результативно. Сегодня могла быть усталость. Вчера, знаю, у него в эстафете катились лыжи, поэтому так много. Сегодня не видел, будем разбираться.

Какую оценку поставлю? Сегодня побился, побился три рубежа, это замечательно. Он растёт на глазах. Он уже может конкурировать с лидерами, которые из того сезона заслуженно в топ-10. Эдуард тут, можно сказать, новичок, он всеми силами старается закрепиться за топ-5, топ-10. Думаю, Эстерсунд в зачёте», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».