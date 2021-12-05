Поварницын: третий круг пошёл за Тарьей Бё и немножко потерял концентрацию

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал собственное выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Поварницын занял 37-е место, победителем гонки стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен.



«Я доволен тем, что мне удалось навязать борьбу ходом. Конечно, не знаю, какая аналитика, но по тому, как я себя чувствовал на трассе, мне было гораздо лучше. У меня есть проблемы со стрельбой лёжа, они появились недавно и пока не могу исправиться. Всё-таки к рубежу лёжа старался подойти аккуратнее, но третий круг пошёл за Тарьей и немножко, видимо, потерял концентрацию и три круга взял.



С чем связаны промахи? Нет, это не темп Бё, я просто банально потерял концентрацию. Я настраивался встать на 30-ю установку, но там одна мишень была закрыта, и в итоге меня отправили на первую установку. Просто не смог сконцентрироваться и сделать качественную стрельбу», — сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».