Поварницын: третий круг пошёл за Тарьей Бё и немножко потерял концентрацию

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал собственное выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Поварницын занял 37-е место, победителем гонки стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен.
«Я доволен тем, что мне удалось навязать борьбу ходом. Конечно, не знаю, какая аналитика, но по тому, как я себя чувствовал на трассе, мне было гораздо лучше. У меня есть проблемы со стрельбой лёжа, они появились недавно и пока не могу исправиться. Всё-таки к рубежу лёжа старался подойти аккуратнее, но третий круг пошёл за Тарьей и немножко, видимо, потерял концентрацию и три круга взял.
С чем связаны промахи? Нет, это не темп Бё, я просто банально потерял концентрацию. Я настраивался встать на 30-ю установку, но там одна мишень была закрыта, и в итоге меня отправили на первую установку. Просто не смог сконцентрироваться и сделать качественную стрельбу», — сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».
- 5 декабря 2021
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