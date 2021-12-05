Карим Халили: во время гонки преследования после первой «лёжки» настроение упало

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал результат гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Халили показал 40-й результат, став худшим среди представителей России. Гонку выиграл норвежец Ветле Шостад Кристиансен.



«Что случилось на «лёжке»? Честно говоря, я сам не понял, потому что полностью вся куча ушла вниз. У меня такого никогда не было. Наверное, надо уточнить у нашего тренера по стрельбе, как так получилось. Понятное дело, сразу было неприятно, тем более видел, на каких позициях я оказался. Но хотелось про это забыть и работать дальше. Состояние? Вчера было полегче. Возможно, сегодня настроение после первой «лёжки» упало, и после этого стало похуже. На первом круге всё было неплохо», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».