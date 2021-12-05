Самуэльссон показал лучший ход в пасьюте, Логинов был самым быстрым из россиян

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон стал самым быстрым на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Соотечественник Мартин Понсилуома уступил ему 2,8 секунды, белорус Антон Смольский – 3 секунды.

Лучший ход из россиян показал Александр Логинов, который был медленнее Самуэльссона на 32,4 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Эстерсунд, Швеция

Мужчины. Гонка преследования,12,5 км. Лыжный ход



1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 25.26,2

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – отставание 2,8.

3. Антон Смольский (Беларусь) +3,0…

16. Александр Логинов (Россия) +32,4…

25. Александр Поварницын (Россия) +39,1…

35. Василий Томшин (Россия) +53,8.

36. Эдуард Латыпов (Россия) +55,3…

42. Саид Каримулла Халили (Россия) +1.14,4.