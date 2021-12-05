Михаил Шашилов взял на себя вину за провал российских биатлонисток в эстафете

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов взял на себя вину за провал в эстафете на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Россиянки заняли восьмое место, отстав от лидера на 3 минуты.
«Причина неудачного выступления наших биатлонисток? Я максималист, так что вся проблема, видимо, во мне. Что ещё скажешь, если проиграли?
Влияет ли на настрой на последних этапах, когда стартуешь седьмым-восьмым? Думаю, да. Есть неудовлетворенность, она мешает, не даёт раскрепоститься. Примерно это происходит со Светой Мироновой. Немножко заглубилась в себя, но она будет в порядке, я в это верю. Может, впрочем, только я и верю. Поговорили вчера — сразу нервы. Понятное дело, без меня неприятностей не бывает. Подошла, сказала резкие слова. Всё понимаю. Сказала, что неправильно готовлю? Примерно так.
Не жалею ли, что не поставили в эстафету Казакевич? У нас спортивный принцип, я был обязан всех проверить. Не мог не посмотреть в деле Ларису Куклину, не услышать от неё очередные упреки. Что сделаешь? Работа такая.
Верится в лучшее. В то, что девчонки разбегутся и будут проявлять характер. Должны же переварить работу, преодолеть неуверенность. Они спортсмены, причём неплохие. А я за всё отвечу, никуда не денешься. Не складываю с себя ответственности, пусть правление СБР решает, вопросов нет», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».
- 5 декабря 2021
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