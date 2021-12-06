Хованцев признался, что стал личным тренером финского биатлониста, и ответил Губерниеву

Бывший старший тренер мужской сборной России Анатолий Хованцев признался, что стал личным тренером финского биатлониста Теро Сеппяля, который занял пятое место в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Также он сделал выпад в адрес известного российского комментатора Дмитрия Губерниева.

«С этого сезона я работаю его личным тренером. На Кубки мира я не поехал, так как не вхожу в штаб сборной команды, но с Теро мы регулярно общаемся по телефону. Он провёл два хороших спринта и с кругом штрафа два раза был в топ-16. Я считаю, что это очень хороший результат.

На финишном круге в компании четырёх соперников он финишировал вторым и занял пятое место. Немножко не получилось у него занять более выгодную позицию на финише, чтобы обойти Михала Крчмаржа. Но всё равно это пока лучший результат в его карьере. Губерниев может говорить всем, что я пенсионер, но я работаю, а не болтаю языком», — приводит слова Хованцева Metaratings.