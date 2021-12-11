Кубок мира по биатлону: когда начнётся женская эстафета, по какому каналу смотреть

Сегодня, 11 декабря, в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится женская эстафета 4 х 6 км. Начало соревнований запланировано на 16:15 мск.



В прямом эфире женскую эстафету можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.

За сборную России выступят Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.



В первой эстафете сезона, которая состоялась на минувшей неделе в Эстерсунде (Швеция) сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла восьмое место. Победу одержала Франция, второй стала Беларусь, третьей — Швеция.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций

1. Швеция – 1967.

2. Франция – 1949.

3. Беларусь – 1911.

4. Норвегия – 1893.

5. Германия – 1881.

6. Россия – 1686.