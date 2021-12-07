В СБР объяснили выбор состава сборной России на «Рождественскую гонку»

В Союзе биатлонистов России (СБР) объяснили, почему на «Рождественскую гонку», которая состоится на стадионе футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене 28 декабря, поедут Матвей Елисеев и Евгения Буртасова (в девичестве Павлова).
«Небольшой акцент к этой новости. Матвей и Евгения приглашены Ассоциацией лыжных видов спорта Германии, которая проводит эту гонку, в качестве прошлогодних чемпионов. И это спортивно – у победителей должен быть шанс отстоять своё звание», — написал руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов в своём телеграм-канале.
Напомним, перед главной частью соревнований в аналогичном формате будет проведена юниорская гонка. В ней российскую эстафетную команду составят Михаил Первушин и Полина Плюснина.
По количеству побед в «Рождественской гонке» сборная России делит первое место с Норвегией. У каждой из этих команд было по пять триумфов.
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