Юрлова-Перхт показала, как выглядит с новой стрижкой. Слепцова и Мякяряйнен отреагировали
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Чемпионка мира, российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт опубликовала в «Инстаграме» видео, где показала, как выглядела до и после новой стрижки.
«Небольшие изменения к Новому году», — написала Юрлова под видео.
Публикация доступна в «инстаграме» Екатерины Юрловой-Перхт.
На преображение Юрловой отреагировала бывшая российская биатлонистка Светлана Слепцова. «Ненужная энергия ушла», — написала Слепцова. Радостными «эмодзи» под фото также отметились немка Франциска Пройс и финка Кайса Мякяряйнен.
17 октября 2015 года Юрлова вышла замуж за массажиста сборной Австрии Йозефа Перхта и стала носить двойную фамилию — Юрлова-Перхт. 13 ноября 2016 года у супругов родилась дочь Кира, а 26 июня 2021 года у пары появился второй ребёнок – дочь Арина.
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