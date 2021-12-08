Эмильен Жаклен показал большой шрам на запястье

Трёхкратный чемпион мира, французский биатлонист Эмильен Жаклен показал шрам на левом запястье. Он травмировал его в прошедшем межсезонье.
Напомним, в июле Жаклен получил перелом крючковидной кости руки после падения с велосипеда. Ему потребовалось операционное вмешательство.
«Индивидуальные перчатки, чтобы защитить мой шрам», — написал в «сториз» своего «инстаграма» Жаклен.
Фото: https://instagram.com/emilienjck?utm_medium=copy_link
На чемпионате мира 2020 года в Антхольце (Италия) Жаклен завоевал четыре медали — два золота (в преследовании и мужской эстафете) и две бронзы (в сингл-миксте и масс-старте). На чемпионате мира 2021 года в Поклюке (Словения) Эмильен выиграл бронзу в спринте. В гонке преследования француз не допустил ни одного промаха и защитил титул чемпиона мира.
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