Отец Серохвостова: я Даниила предупредил, чтобы был аккуратнее в формулировках

Руслан Серохвостов, отец российского биатлониста Даниила Серохвостова, рассказал, как сын реагирует на шумиху вокруг дебюта в Кубке мира, и оценил его интервью.
«Даниил адекватно всё воспринимает, не зацикливается только на гонках, многое переводит в шутку. Чувствует себя спокойно, расслабленно. Хотя я его предупредил, чтобы был аккуратнее в формулировках. А то уже однажды сказал одно, а поняли и написали по-другому. Он имел в виду, что спонсоры у него из Новосибирской области, а не в Алтайском крае, а написали так, будто Алтай ему вообще не помогает.
Настрой был — попасть на Кубок мира. А когда попал, оказалось, что ничего страшного там нет, вокруг такие же спортсмены, хоть Бё, хоть Самуэльссон. И ему реально интересно, что вокруг происходит, он кайфует от этой обстановки.
Ему очень хотелось проверить себя на уровне мировой элиты. Перед началом сезона говорили, чтобы он готовился к Кубку мира, а тут берут Поварницына, а сына — на Кубок IBU. Хорошо, что в итоге он оказался в основном составе", — цитирует Руслана Серохвостова «Вечерний Барнаул».
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