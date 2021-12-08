Отец Серохвостова: на спринт Даниил надел не те перчатки. Теперь ему люди варежки шлют

Руслан Серохвостов, отец российского биатлониста Даниила Серохвостова, рассказал о проблемах, которые возникли у сына в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Спортсмен допустил четыре промаха и не попал в число 60 участников гонки преследования.
«Надел не те перчатки, руки замёрзли. Мне он говорил, что пальцы онемели, курок не чувствовал — нажимал, а летело непонятно куда. Зато сейчас везде пишут, что ему уже со всей страны посылки идут — люди варежки шлют. Ещё он плечом на рубеже подёргивал — а это уже не юношеский уровень, тут предельная концентрация нужна. Эстафета показала, что всё нормализовалось.
Мы общаемся по видеосвязи. Конечно, главные советы он сейчас получает в сборной. Я тоже что-то подсказываю, самое главное — не надо изобретать велосипед, работай, как научили, и исправляй ошибки, о которых знаешь. Хотя его лишний раз наставлять не надо. Он предельно мотивирован, в голове крутится Пекин», — цитирует Руслана Серохвостова «Вечерний Барнаул».
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