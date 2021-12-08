Алимбекова — о конфликте в сборной Беларуси: это не касается никого, кроме нас с Солой

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова отреагировала на слухи вокруг конфликта с партнёршей по сборной Анной Солой. Ранее Динара призналась, что Сола заблокировала её в «Инстаграме» после серебра Беларуси в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Анна на вопрос об Алимбековой ответила: «Что касается Динары, не хочется это ворошить. Есть люди, которые ловят звёзды. Я не хочу об этом говорить. Без комментариев».

«Это не касается никого, кроме нас с Солой. А слухи меня не интересуют, у меня всё хорошо», — приводит слова Алимбековой Zerkalo.

В составе сборной Беларуси в эстафете также выступили Ирина Кривко и Елена Кручинкина. Победу в гонке одержала сборная Франции, бронза досталась Швеции.