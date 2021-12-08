Хелена Экхольм объяснила быстрый ход Эльвиры Эберг на старте сезона
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Трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, бывшая шведская биатлонистка Хелена Экхольм ответила, что больше всего впечатлило её после двух этапов Кубка мира – 2021/2022 в Эстерсунде.
«Лыжный ход Эльвиры Эберг: в этом году она сделала огромный шаг вперёд. Порой сложно сказать, откуда вдруг берётся эта сила, она просто появляется и всё. Я слышала, что этим летом Эльвира превзошла себя. А если хорошо показываешь себя на уровне сборной Швеции, то можешь быть уверена, что всё получится и на Кубке мира. Скорее всего, её обошли стороной болезни и травмы, а это играет немаловажную роль. Как следствие – её тело хорошо откликается на интенсивные тренировки», — приводит слова Экхольм пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
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