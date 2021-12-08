Хелена Экхольм объяснила быстрый ход Эльвиры Эберг на старте сезона

Трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, бывшая шведская биатлонистка Хелена Экхольм ответила, что больше всего впечатлило её после двух этапов Кубка мира – 2021/2022 в Эстерсунде.

«Лыжный ход Эльвиры Эберг: в этом году она сделала огромный шаг вперёд. Порой сложно сказать, откуда вдруг берётся эта сила, она просто появляется и всё. Я слышала, что этим летом Эльвира превзошла себя. А если хорошо показываешь себя на уровне сборной Швеции, то можешь быть уверена, что всё получится и на Кубке мира. Скорее всего, её обошли стороной болезни и травмы, а это играет немаловажную роль. Как следствие – её тело хорошо откликается на интенсивные тренировки», — приводит слова Экхольм пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).