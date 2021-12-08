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Дале опубликовал пост о непопадании на этапы КМ. Легрейд и Кристиансен отреагировали

Дале опубликовал пост о непопадании на этапы КМ. Легрейд и Кристиансен отреагировали
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Двукратный призёр чемпионата мира – 2021, норвежец Йоханнес Дале опубликовал пост в «Инстаграме», посвящённый непопаданию в основную команду на третий этап Кубка мира по биатлону, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 10 по 12 декабря.

«Небольшое обновление от меня. Этот сезон явно начался не так, как я того хотел. Самое худшее – это ощущать, что вы действуете не так, как можете и как планировали. Спорт иногда может быть жестоким, но это всё часть игры. Теперь пришло время для небольшой перезагрузки, я на 100% уверен, что вернусь ещё сильнее. Поехали!» — написал Дале в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Йоханнеса Дале.

На пост отреагировали коллеги Дале по сборной – Ветле Шоста Кристиансен, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Марте Рёйселанд и Стурла Холм Легрейд. «Ты вернёшься сильнее, чем каждый из нас», — написал Легрейд в комментариях.

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