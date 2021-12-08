Дале опубликовал пост о непопадании на этапы КМ. Легрейд и Кристиансен отреагировали

Двукратный призёр чемпионата мира – 2021, норвежец Йоханнес Дале опубликовал пост в «Инстаграме», посвящённый непопаданию в основную команду на третий этап Кубка мира по биатлону, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 10 по 12 декабря.
«Небольшое обновление от меня. Этот сезон явно начался не так, как я того хотел. Самое худшее – это ощущать, что вы действуете не так, как можете и как планировали. Спорт иногда может быть жестоким, но это всё часть игры. Теперь пришло время для небольшой перезагрузки, я на 100% уверен, что вернусь ещё сильнее. Поехали!» — написал Дале в своём «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Йоханнеса Дале.
На пост отреагировали коллеги Дале по сборной – Ветле Шоста Кристиансен, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Марте Рёйселанд и Стурла Холм Легрейд. «Ты вернёшься сильнее, чем каждый из нас», — написал Легрейд в комментариях.
- 8 декабря 2021
-
20:37
-
19:12
-
19:04
-
18:06
-
16:29
-
16:22
-
15:25
-
14:34
-
13:12
-
09:00
-
01:00
- 7 декабря 2021
-
20:16
-
18:46
-
18:43
-
18:31
-
18:26
-
15:50
-
14:44
-
09:22
-
09:15
-
09:00
-
01:06
-
00:57
- 6 декабря 2021
-
21:16
-
20:20
-
19:58
-
18:23
-
17:28
-
15:14
-
13:45
-
13:29
-
13:12
-
10:02
-
09:50
-
09:39