Васильев: Логинов набирает форму, но у него есть грешок на «стойке». Слишком торопится

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о форме российского биатлониста Александра Логинова. Он стал четвёртым в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Логинову не хватило 1,5 секунды, чтобы завоевать бронзу.



«Не было бы промаха, золотой ключик был бы у Логинова в кармане. Саша набирает форму. К тому же гонки на высоте, а он сразу вработался, молодец. Это говорит о том, что он качественно провёл работу в межсезонье. Потому что, если ты базу не заложил, то на высоте в лидерах бежать не будешь, а Саша бежит.



На «стойке» он торопится. У него есть этот грешок. Вместо того чтобы секундочку выдержать, а он увлекается и мажет. Этот грешок его тормозит. Но ничего страшного. Логинов и Латыпов внушают оптимизм, это очень здорово», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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