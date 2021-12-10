Башкиров: вернулся ли Логинов? Я надеюсь, что мы идём правильным путём

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров прокомментировал результаты россиян в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, который показал 4-й результат. Гонку выиграл немец Йоханнес Кюн.
«Нам нужно подобрать эстафетных бойцов к Олимпиаде. Нужно посмотреть, кто готов справляться с волнением, с трассой, с борьбой в боевых условиях.
Сегодня у нас нет команды, в которой есть четыре эстафетчика, которых мы можем поставить, как было во времена Черезова, Чудова. Сейчас у нас молодые ребята показывают хорошие результаты, мы должны понять, кто может справиться с волнением. Халили в прошлом году показал, что может, значит, нам нужно найти ещё одного человека, и ещё одного в запас.
Молодых ребят нам нужно смотреть. Нужно получить боевой состав.
Вернулся ли Логинов? Я говорил, что все команды заходили в сезон со своей тактикой. Я надеюсь, что мы идём правильным путём», — сказал Башкиров в эфире «Матч ТВ».
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