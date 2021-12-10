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Драчёв: один промах Логинова — великолепно. Для такой погоды — хорошая стрельба

Драчёв: один промах Логинова — великолепно. Для такой погоды — хорошая стрельба
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Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результаты российских биатлонистов в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«В целом хорошее выступление. Хохфильцен показал, что мы можем там выступать. Есть потенциал. Плотно и хорошо себя проявили три человека: Логинов, Латыпов и Халили. Хотелось бы, чтобы Томшин, Поварницын и Серохвостов подтянулись. Финишный круг, конечно, надо дорабатывать. А в целом начало хорошее. Логинов вообще до последнего момента шёл в лидерах, только на финишном круге не справился. Но это горы, часто такое бывает.

Что касается Серохвостова, то стрельба 1:3 – очень много для него, надо работать на ноль. Сложный подход к рубежу, видимо, спортсмен с этим не справился. Один промах у Логинова – великолепно, в целом, конечно, ноль было бы здорово, но при такой погоде – хорошая стрельба. Надо радоваться тому, что есть», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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