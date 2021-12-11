Общий зачёт Кубка мира по биатлону, мужчины: Самуэльссон — лидер, Латыпов опережает Й. Бё

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поднялся на первое место в общем зачёте Кубка мира по итогам гонки преследования в Хохфильцене. Лучший из россиян, Эдуард Латыпов, идёт шестым, опережая действующего обладателя «Большого хрустального глобуса», норвежца Йоханнеса Бё.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 250.
2. Эмильен Жаклен (Франция) — 243.
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 225.
4. Кентен Фийон Майе (Франция) — 212.
5. Тарьей Бё (Норвегия) — 210.
6. Эдуард Латыпов (Россия) — 199.
7. Йоханнес Бё (Норвегия) — 189.
8. Симон Детьё (Франция) — 180.
9. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 155.
10. Фабьен Клод (Франция) — 150...
15. Александр Логинов (Россия) — 136…
31. Саид Каримулла Халили (Россия) — 60…
41. Даниил Серохвостов (Россия) — 44…
45. Василий Томшин (Россия) — 35...
51. Александр Поварницын (Россия) — 24...
60. Матвей Елисеев (Россия) — 11.
- 11 декабря 2021
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