Общий зачёт Кубка мира по биатлону, мужчины: Самуэльссон — лидер, Латыпов опережает Й. Бё

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поднялся на первое место в общем зачёте Кубка мира по итогам гонки преследования в Хохфильцене. Лучший из россиян, Эдуард Латыпов, идёт шестым, опережая действующего обладателя «Большого хрустального глобуса», норвежца Йоханнеса Бё.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 250.

2. Эмильен Жаклен (Франция) — 243.

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 225.

4. Кентен Фийон Майе (Франция) — 212.

5. Тарьей Бё (Норвегия) — 210.

6. Эдуард Латыпов (Россия) — 199.

7. Йоханнес Бё (Норвегия) — 189.

8. Симон Детьё (Франция) — 180.

9. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 155.

10. Фабьен Клод (Франция) — 150...

15. Александр Логинов (Россия) — 136…

31. Саид Каримулла Халили (Россия) — 60…

41. Даниил Серохвостов (Россия) — 44…

45. Василий Томшин (Россия) — 35...

51. Александр Поварницын (Россия) — 24...

60. Матвей Елисеев (Россия) — 11.