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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 3-й этап, Хохфильцен, мужчины, зачёт гонок преследования

Кубок мира по биатлону, зачёт гонок преследования: Латыпов — 7-й, лидируют двое
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По итогам гонки преследования в Хохфильцене лидерство в зачёте этой дисциплины захватили два биатлониста — швед Себастиан Самуэльссон и француз Эмильен Жаклен. Лучший из россиян, Эдуард Латыпов, занимает седьмое место.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт гонок преследования
1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 102.
1. Эмильен Жаклен (Франция) — 102.
3. Кентен Фийон Майе (Франция) — 85.
4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 82.
5. Теро Сеппяля (Финляндия) — 74.
6. Антонен Гигонна (Франция) — 60.
7. Эдуард Латыпов (Россия) — 59.
7. Мартин Понсилуома (Швеция) — 59.
9. Симон Детьё (Франция) — 57.
9. Михал Крчмарж (Чехия) — 57.
11. Йоханнес Бё (Норвегия) — 57...
25. Александр Логинов (Россия) — 34.
26. Василий Томшин (Россия) — 33...
31. Карим Халили (Россия) — 22...
40. Александр Поварницын (Россия) — 11.

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