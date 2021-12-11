Кубок мира по биатлону, зачёт гонок преследования: Латыпов — 7-й, лидируют двое

По итогам гонки преследования в Хохфильцене лидерство в зачёте этой дисциплины захватили два биатлониста — швед Себастиан Самуэльссон и француз Эмильен Жаклен. Лучший из россиян, Эдуард Латыпов, занимает седьмое место.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт гонок преследования

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 102.

1. Эмильен Жаклен (Франция) — 102.

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — 85.

4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 82.

5. Теро Сеппяля (Финляндия) — 74.

6. Антонен Гигонна (Франция) — 60.

7. Эдуард Латыпов (Россия) — 59.

7. Мартин Понсилуома (Швеция) — 59.

9. Симон Детьё (Франция) — 57.

9. Михал Крчмарж (Чехия) — 57.

11. Йоханнес Бё (Норвегия) — 57...

25. Александр Логинов (Россия) — 34.

26. Василий Томшин (Россия) — 33...

31. Карим Халили (Россия) — 22...

40. Александр Поварницын (Россия) — 11.