«Я бы не хотел дергать девчонок, идём и идём». Шашилов — о ротации в женской сборной

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов высказался о ротации в составе команды на следующих этапах Кубка мира. В частности, Шашилов ответил на вопрос об Анастасии Шевченко, которая выступает на Кубке IBU.
«Шевченко уже бьёт копытом, но у неё своё дело, а мы пока будем делать своё. На сборе новогоднем соберёмся, до этого я бы не хотел дёргать девчонок, идём и идём. Дальше посмотрим», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, Анастасия Шевченко на прошедшем этапе Кубка IBU в Шушене завоевала медали во всех гонках. В суперспринте россиянка стала третьей, в спринте — первой. Также в масс-старте-60 Шевченко стала второй.
Сегодня, 10 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершился женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Беларуси Анна Сола. Это золото стало для Анны первым в карьере в рамках гонок Кубка мира.
Второе место осталось за Жюстин Бреза из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд.
Ирина Казакевич, лучшая из россиянок, финишировала на 19-й позиции.
- 10 декабря 2021
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