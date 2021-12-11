Кубок мира по биатлону, зачёт эстафет, женщины: Россия поднялась на третье место

Сборные Франции и Швеции поделили лидерство в зачёте эстафет после женской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Сборная России после завоёванного серебра поднялась на третье место.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт эстафет

1. Швеция — 108.

1. Франция — 108.

3. Россия — 88.

4. Беларусь — 86.

5. Германия — 83.

6. Норвегия — 79.

7. Украина — 71.

8. Чехия — 70.

9. Италия — 66.

10. Австрия — 62.

Победу в эстафете в Хохфильцене одержала Швеция. Российская команда в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой завоевала серебро. Бронза досталась француженкам.



Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен (Австрия). Эстафета. Женщины

1. Швеция — 1:13.52,2 (1+8).

2. Россия +29,1 (0+10).

3. Франция + 59,2 (0+14).